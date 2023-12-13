Самое постоянное завоевание властей: В Молдове продолжают расти цены на продукты и промышленные товары — что подорожало больше всего

В ноябре средние потребительские цены в Молдове выросли на 0,2% по сравнению с октябрём, сообщили в Национальном бюро статистики. Продукты питания подорожали на 0,3%, непродовольственные товары — на 0,9%, а услуги подешевели на 1,1%.
В прошлом месяце ощутимее всего подорожали куриные яйца — на 9,1%. Овощи стали на 4,6% дороже, а молоко и молочные продукты — на 0,5%. В то же время, по данным НБС, подешевели фрукты (на 5,3%), растительное масло (на 1,7%) и сахар (на 0,9%).
Обувь подорожала на 2,6%, одежда — на 1,3%, строительные материалы — на 1,6%, а топливо, напротив, подешевело на 1,6%.
Всего с начала этого года средние потребительские цены в Молдове выросли на 4,7%, в том числе на продукты питания на 3,7%, непродовольственные товары на 4,2% и на услуги на 6,6%.