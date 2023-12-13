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15:46 (мск), источник: Ura.ru

В пермском аэропорту сменилось руководство

Генеральным директором пермского аэропорта «Большое Савино» назначен Александр Кулюкин. Он вступил в должность 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«С 1 декабря на должность гендиректора АО “Международный аэропорт “Пермь” назначен Александр Кулюкин. Прежний генеральный директор Светлана Архипова стала его первым заместителем”, — рассказали в аэропорту.

До своего назначения Кулюкин занимал должность директора по производству АО «Аэропорт “Храброво”. Он проработал там шесть лет. Кулюкин имеет множество ведомственных наград и был поощрен благодарностью президента РФ Владимира Путина за хорошую работу.

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