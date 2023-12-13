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13:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

В России готовят ипотеку под 1%

Минстрой может запустить новую льготную ипотеку.

Минстрой может запустить субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В планах распространить этот кредит под строительство частных домов.

Также планируется, что для строительства частных домов будут использованы счета «эскроу». О об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«По сути, банк, понимая производителя домокомплекта, аккредитовывая подрядчика и используя спецсчета на выпуск денег при обычном кредите на стройку, дает возможность человеку без дополнительных поручительств и залогов оформить льготную ипотеку на покупку такого домокомплекта. Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это вообще не скажется на итоговой цене для человека», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» (18+).

Возможность работать по таким программам хотят распространить на подрядчиков, которые будут обладать те ми же полномочиями, что и застройщики. По словам Стасишина, законопроект примут в ближайшее время.

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