Мост у омского Телецентра перекроют на капремонт в 2024 году

Так, по данным мэрии, приступить к ремонту моста имени 60 лет ВЛКСМ ориентировочно планируется с третьего квартала будущего года, завершить — до конца 2025-го. На этот период, как заявили в пресс-службе, движение на мосту прекращаться не будет.
Отмечается, что в ходе капремонта количество полос на мосту не изменится, но ширина проезжей части увеличится до принятых нормативов — до 23 метров. Это планируют сделать за счет выноса опор освещения и контактной сети за ее пределы. Проектом также предусмотрены замена бордюров и тротуарных консолей, укрепление конусов насыпей и устройство локально-очистных сооружений, восстановление и окрашивание опор моста, ремонт пролетных строений и металлических конструкций, мостового полотна, устройство архитектурной подсветки.
Предварительно, стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей.