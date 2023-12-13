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15:25 (мск), источник: СуперОмск

Мост у омского Телецентра перекроют на капремонт в 2024 году

В среду, 13 декабря 2023 года, в пресс-центре мэрии Омска назвали предварительные сроки закрытия на капитальный ремонт моста 60-летия ВЛКСМ, что у Телецентра в Советском округе Омска.

Так, по данным мэрии, приступить к ремонту моста имени 60 лет ВЛКСМ ориентировочно планируется с третьего квартала будущего года, завершить — до конца 2025-го. На этот период, как заявили в пресс-службе, движение на мосту прекращаться не будет.

Отмечается, что в ходе капремонта количество полос на мосту не изменится, но ширина проезжей части увеличится до принятых нормативов — до 23 метров. Это планируют сделать за счет выноса опор освещения и контактной сети за ее пределы. Проектом также предусмотрены замена бордюров и тротуарных консолей, укрепление конусов насыпей и устройство локально-очистных сооружений, восстановление и окрашивание опор моста, ремонт пролетных строений и металлических конструкций, мостового полотна, устройство архитектурной подсветки.

Предварительно, стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей.

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