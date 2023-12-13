Екатеринбург экономит, Тагил тратит: сколько стоят свердловские ледовые городки

Самый дорогой ледовый городок строится в Екатеринбурге. Компания «Айс-Проект 2000», которая обслуживает мэрию уже много лет, получит 24,25 млн рублей. В прошлом году, перед 300-летием уральской столицы, сумма составляла 26 миллионов. Еще 3,5 миллиона фирме заплатят за фестиваль ледовой скульптуры. Городок посвятят 225-летию поэта Александра Пушкина: там появятся герои его сказок и поэмы «Руслан и Людмила».
В Нижнем Тагиле городок построят за 15,9 млн рублей — на треть дороже, чем год назад. Подрядчиком стал иркутянин Алексей Бандурин, который выигрывает тендеры по всей стране. Официальная тема — тагильская азбука: ледовые скульптуры представят различных животных, в том числе не живущих в Нижнем Тагиле носорога и дельфинов. В список также затесался Незнайка. С историей Тагила связана только горка «Лисья гора».
В Каменске-Уральском основной городок на площади Ленинского Комсомола посвятят сказам Бажова. Примечательно, что найти подрядчика удалось только со второй попытки: мэрия заплатит 4,9 млн рублей и отдельно закупит ель за 1,8 миллиона. Еще 4 миллиона потратят на городок у ДК «Юность».
Из других городов Свердловской области в число лидеров по новогодним тратам попали Североуральск, Карпинск, Верхняя Салда, Красноуральск и Лесной. В Североуральске, Карпинске и Лесном тендеры в очередной раз выиграла бизнес-леди Светлана Бондаренко. За год ценник вырос примерно на треть.
Многие крупные города решили отделаться более скромными тратами: например, в Первоуральске городок обойдется в 2,3 миллиона, построит его тот же «Айс-Проект 2000». А в Ревде уложились меньше чем в 600 тысяч. За эти деньги горожане смогут увидеть только елку и несколько светящихся фигур.
«ФедералПресс» напоминает, что ледовый городок в Екатеринбурге откроется 29 декабря и проработает около трех недель.