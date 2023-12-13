Регулирование цен в Беларуси снова могут изменить

«Возможны какие-то точечные корректировки… Но глобальных изменений в краткосрочной перспективе не предполагается», — сказал первый замминистра.
По его словам, МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли) продолжает отслеживать риски, которые несет в себе регулирование цен. Ведомство готово на них реагировать.
Говоря об этом, Вежновец имел в виду, прежде всего, ценовое постановление 713. Оно было принято в октябре 2022 года, с тех пор его несколько раз меняли. Например, из-под регулирования вывели предметы роскоши.
Незадолго до принятия постановления власти осенью 2022 года ненадолго вводили мораторий на повышение всех цен на все товары и услуги.
«С 6 числа (октября 2022 года — Sputnik) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявлял тогда президент Беларуси Александр Лукашенко.
На фоне ценового регулирования в Беларуси снизился годовой темп инфляции. Ранее это была двухзначная величина, а к концу этого года властям удается сохранять ее на уровне не более 7−8%.