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15:49 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Uzbekistan Airways планирует запустить регулярные рейсы в Канаду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиакомпания Uzbekistan Airways в 2025 году планирует открыть регулярное авиасообщение из Узбекистана в Канаду, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минтранс.

Источник: Podrobno.uz

На международной конференции ICAN-2023 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) авиационные власти двух стран договорились предоставить авиакомпаниям обеих сторон первую и вторую степени «свободы воздуха». Также был подписан документ о начале разработки соглашения о воздушном сообщении, включающем третью и четвертую «свободу воздуха», дающие право на установление регулярных полетов между двумя странами. Начало двустороннего авиасообщения запланировано на 2025 год.

«Это послужит продвижению туристического потенциала нашей страны и соединению еще одного государства американского континента с Узбекистаном для привлечения иностранных туристов в нашу страну», — говорится в сообщении.

Свобода воздушного пространства — набор правил международной гражданской авиации, которые предоставляют право авиакомпаниям одной страны входить в воздушное пространство другой страны и приземляться на ее территории.

Первая свобода воздуха дает право транзитного беспосадочного пролета воздушных судов.

Вторая свобода воздуха — право транзитного пролета воздушных судов с технической посадкой в некоммерческих целях.

Третья свобода воздуха — право на перевозки из своей страны в другое государство, с высадкой пассажиров и выгрузкой багажа, почты и грузов.

Четвертая свобода воздуха — право на перевозки из другого государства в свою страну, с приемом на борт пассажиров, багажа, почты и грузов.

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Uzbekistan Airways планирует запустить регулярные рейсы в Канаду
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