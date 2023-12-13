Uzbekistan Airways планирует запустить регулярные рейсы в Канаду

На международной конференции ICAN-2023 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) авиационные власти двух стран договорились предоставить авиакомпаниям обеих сторон первую и вторую степени «свободы воздуха». Также был подписан документ о начале разработки соглашения о воздушном сообщении, включающем третью и четвертую «свободу воздуха», дающие право на установление регулярных полетов между двумя странами. Начало двустороннего авиасообщения запланировано на 2025 год.
«Это послужит продвижению туристического потенциала нашей страны и соединению еще одного государства американского континента с Узбекистаном для привлечения иностранных туристов в нашу страну», — говорится в сообщении.
Свобода воздушного пространства — набор правил международной гражданской авиации, которые предоставляют право авиакомпаниям одной страны входить в воздушное пространство другой страны и приземляться на ее территории.
Первая свобода воздуха дает право транзитного беспосадочного пролета воздушных судов.
Вторая свобода воздуха — право транзитного пролета воздушных судов с технической посадкой в некоммерческих целях.
Третья свобода воздуха — право на перевозки из своей страны в другое государство, с высадкой пассажиров и выгрузкой багажа, почты и грузов.
Четвертая свобода воздуха — право на перевозки из другого государства в свою страну, с приемом на борт пассажиров, багажа, почты и грузов.