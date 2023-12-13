В Калининграде муниципальные соцвыплаты проиндексируют на 6,2%

Доходы бюджета Калининграда на 2024 год составляют 25,5 млрд рублей, расходы — 26,493 млрд рублей.
69% программных расходов сконцентрированы в четырех программах социального блока.
Наибольший удельный вес в бюджете 2024 года приходится на социальные муниципальные программы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 13 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в пресс-службе горсовета.
На реализацию мероприятий муниципальных программ жилищно-коммунальной направленности будет направлено 6,9 млрд рублей (29,4% всех расходов).
Городская экономика показывает устойчивость, несмотря на внешние обстоятельства, благодаря системе финансового управления и гибкости бюджета.
Утверждена индексация существующих муниципальных выплат на 6,2%.
Утвержден порядок создания и использования парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «Город Калининград».
Утвержден проект по заключению концессионного соглашения на благоустройство Парка ветеранов в Калининграде.