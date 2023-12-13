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17:23 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининграде муниципальные соцвыплаты проиндексируют на 6,2%

В Калининграде сегодня, 13 декабря 2023 года, городским советом депутатов утвержден во втором чтении проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

Источник: Freepik

Доходы бюджета Калининграда на 2024 год составляют 25,5 млрд рублей, расходы — 26,493 млрд рублей.

69% программных расходов сконцентрированы в четырех программах социального блока.

Наибольший удельный вес в бюджете 2024 года приходится на социальные муниципальные программы, прокомментировали в Калининграде сегодня, 13 декабря 2023 года, собкору KaliningradToday в пресс-службе горсовета.

На реализацию мероприятий муниципальных программ жилищно-коммунальной направленности будет направлено 6,9 млрд рублей (29,4% всех расходов).

Городская экономика показывает устойчивость, несмотря на внешние обстоятельства, благодаря системе финансового управления и гибкости бюджета.

Утверждена индексация существующих муниципальных выплат на 6,2%.

Утвержден порядок создания и использования парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «Город Калининград».

Утвержден проект по заключению концессионного соглашения на благоустройство Парка ветеранов в Калининграде.

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