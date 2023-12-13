17:18 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Нацбанк Беларуси возвращается к досанкционному регулированию
Белорусский регулятор банковской сферы отмечает рост экономики, деловой активности, инвестиционного и потребительского спроса.
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Экономика Беларуси быстро восстанавливается, и деловая активность растет, заявили в Нацбанке страны.
«Расширяется потребительский и инвестиционный спрос, выстраиваются новые цепочки поставок товаров», — отмечается в сообщении регулятора.
Нацбанк напомнил, что не так давно, прежде всего из-за санкций, денежно-кредитная политика была выстроена так, чтобы помочь адаптироваться белорусским производителям к новым условиям. Так как сейчас ситуация улучшается, 13 декабря регулятор принял серию решений, чтобы постепенно вернуться к прежним подходам.
В среднесрочной перспективе планируется вернуться к таргетированию инфляции. В том числе, для этого с 3 января будущего года возобновятся операции по регулированию ликвидности банков.
«Процентная ставка по депозиту овернайт установлена на уровне 4% годовых, ставка по кредиту овернайт — на уровне 10,5% годовых. Операции на открытом рынке на аукционной основе будут проводиться по мере необходимости для сглаживания колебаний текущей ликвидности банков».
Также продолжится курс на девалютизацию экономики. С начала следующего года норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных инвалюты повышен на 2% и составит 18%.
«В совокупности принятые меры будут способствовать поддержанию ценовой и финансовой стабильности в стране, что является необходимым условием для устойчивого экономического развития Республики Беларусь», — заявили в Нацбанке.
Также в октябре регулятор утвердил основные направления денежно-кредитной политики на будущий год. Одна из целей — выйти на годовой уровень инфляции в 6%, для чего планируется регулировать денежное предложение.