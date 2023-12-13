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18:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

На цене авиабилетов новшество не скажется — они у нас дорогие: Аэропортовый сбор 4.5 евро могут отменить в Кишиневе

Аэропортовый сбор в 4,5 евро могут отменить.

Источник: Комсомольская правда

Это предусматривает разработанный Министерством инфраструктуры и регионального развития проект об утверждении тарифов на аэропортовые услуги на 2024 г.

В следующем году предлагается упразднить тариф на модернизацию аэропорта, при этом сохранить на действующем уровне все остальные тарифы на аэропортовые услуги для регулярных рейсов, выполняемых в/из Кишиневского аэропорта. Сбор за модернизацию аэропорта составляет 14,8% всех доходов Кишиневского аэропорта. Отмена сбора приведет к дефициту в 130 млн леев, который планируется покрыть за счет роста пассажиропотока и привлечения новых авиакомпаний, пишет infomarket.md.

По прогнозам министерства, в 2024 г. число пассажиров, обслуженных аэропортом, может вырасти до 3 млн (на прилет и вылет), или на 7%. В ведомстве считают, что отмена платы за модернизацию аэропорта повысит его привлекательность для лоукостеров, что приведет к доступности регулярных авиарейсов и к открытию новых направлений.

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