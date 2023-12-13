В Молдове с января 2024 года изменяются тарифы на операции с картами, в том числе — за снятие наличных

С января 2024 года изменяются тарифы на разные операции с картами, в том числе — за снятие наличных.
Например первые три снятия в банкомате своего же банка — бесплатно, а потом — 3 лея за каждое снятие.
ВР решил изучить тарифы на карточные операции пяти крупнейших молдавских банков, чтобы понять, за что банки взимают с нас деньги.
Мы выбрали maib, Victoriabank, Moldindconbank, OTP Bank и Fincombank.
Один из сотрудников Business Pages получил уведомление в банковском приложении о том, что с января 2024 года изменяются тарифы на разные операции с картами, в том числе — за снятие наличных. Например первые три снятия в банкомате своего же банка — бесплатно, а потом — 3 лея за каждое снятие. ВР решил изучить тарифы на карточные операции пяти крупнейших молдавских банков, чтобы понять, за что банки взимают с нас деньги.
Мы выбрали maib, Victoriabank, Moldindconbank, OTP Bank и Fincombank. Для сравнения взяли следующие распространенные операции: снятие наличных леев с банкомата своего банка и с банкоматов других банков в Молдове, переводы P2P в леях клиентам того же и других молдавских банков и блокировка/разблокировка карты.
Снятие с банкомата VB — 90 банов одна операция.
Если с банкоматов других банков — 0,5% + 1 евро.
Если карта социальная или зарплатная — снятие в банкомате VB бесплатное.
В случае карты Salut снятие наличных с любого банкомата бесплатно.
Перевод P2P на карту того же банка бесплатный (еще недавно такой перевод стоил 1 лей), на карты других банков — 15 леев. Для карт Salut такие переводы тоже бесплатные.
Еще если вы потеряли карту или ее украли, то блокировка стоит 10 евро или 200 леев. Если только вы не оставили ее в банкомате VB.
Снятие с банкомата MICB — 1,5 лея одна операция, если карточка зарплатная или пенсионная, то пять раз снимаешь бесплатно, потом 1,5 лея.
Если с банкоматов других банков — 1% + 1,5 евро.
Перевод P2P на карту того же банка — бесплатно. На карты других банков — 1%+ 1 евро.
Стоимость блокировки карты не указана, разблокировка стоит 5 леев или бесплатно, если карта социальная или зарплатная.
Для владельцев акционных карт (для молодежи, daily), социальных или зарплатных — снятие наличных бесплатно. Но с 1 января 2024 года для владельцев акционных карт — первые три снятия бесплатно, потом 3 лея.
Снятие наличных для обычных карт, в том числе для карт gamma — 3 лея. Этот же тариф касается и операции Cash by Code.
Если наличка снимается с других банкоматов — то 1% плюс 20 леев, с 1 января 2024 года — 1% плюс 30 леев.
Перечисление P2P на карты maib — бесплатное, на чужую карту — 1,5%, минимум 20 леев, для карт gamma — 1%, но минимум 20 леев. С нового года для обычных зарплатных карт стоимость перевода P2P составит всего 10 леев.
Блокирование/разблокирование карты — бесплатно.
Снятие наличных с банкомата своего банка — 0,03 евро.
С другого банкомата — 0,6% +1,9 евро.
Для социальных и зарплатных карт снятие налички — бесплатно, с других банкоматов — 0,6% +1,9 евро.
Переводы P2P не предусмотрены.
Тарифы за блокировку и разблокировку карт не указаны.
Для зарплатных и социальных карт — первые три снятия бесплатно, потом за 0,04 евро за снятие.
Снятие с чужих банкоматов — первые три бесплатно, потом 1% плюс 1 евро.
Переводы P2P на карты FCB бесплатные, на чужие карты — 0.5% + 0.5 евро, минимум 0.75 евро.
Разблокировка карты — 2 евро, блокировка, если делаешь сам, — бесплатно, если по просьбе — 5 евро плюс комиссия платежной системы.