10:29 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Товарооборот Казахстана и Узбекистана
Взаимный товарооборот Казахстана и Узбекистана за 9 месяцев 2023 года составил $3,3 млрд.
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В числе экспортируемых Казахстаном товаров — пшеница, полуфабрикаты из нелегированной стали, мука пшеничная или пшенично-ржаная, удобрения минеральные смешанные, масло подсолнечное, руды и концентраты медные, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, говядина свежая или охлажденная.
Импорт из Узбекистана за январь-сентябрь 2023 года вырос на 4% — до $957,8 млн. По большей части Узбекистан поставляет в Казахстан кузова для автомобилей, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, прокат плоский из нелегированной стали плакированный, части и принадлежности для автомобилей, абрикосы, вишню, черешню, персики, сливы и терн, холодильники, морозильники и холодильное оборудование.