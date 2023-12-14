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10:29 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Товарооборот Казахстана и Узбекистана

Взаимный товарооборот Казахстана и Узбекистана за 9 месяцев 2023 года составил $3,3 млрд.

Источник: Sputnik.kz

Подробнее — в инфографике Sputnik.

Источник: ru.sputnik.kz

В числе экспортируемых Казахстаном товаров — пшеница, полуфабрикаты из нелегированной стали, мука пшеничная или пшенично-ржаная, удобрения минеральные смешанные, масло подсолнечное, руды и концентраты медные, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, говядина свежая или охлажденная.

Импорт из Узбекистана за январь-сентябрь 2023 года вырос на 4% — до $957,8 млн. По большей части Узбекистан поставляет в Казахстан кузова для автомобилей, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, прокат плоский из нелегированной стали плакированный, части и принадлежности для автомобилей, абрикосы, вишню, черешню, персики, сливы и терн, холодильники, морозильники и холодильное оборудование.

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