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08:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Соцфонде Башкирии рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 января

В Соцфонде Башкирии рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 января.

Источник: Башинформ

Как пояснили в ведомстве, новогодняя индексация затронет страховые пенсии неработающих граждан. Выплаты вырастут на 7,5%.

Также будет увеличена фиксированная выплата, с 1 января она составит 8134 рубля, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Он вырастет до 133,05 рубля.

Как и в прошлые годы, для удобства граждан индексация будет произведена автоматически, обращаться в Соцфонд не потребуется.

Напомним, страховая пенсия назначается по старости, по инвалидности либо по случаю потери кормильца.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии после индексации на 7,5% для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей.

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