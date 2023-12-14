08:47 (мск), источник: ИА Башинформ
В Соцфонде Башкирии рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 января
В Соцфонде Башкирии рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 января.
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Как пояснили в ведомстве, новогодняя индексация затронет страховые пенсии неработающих граждан. Выплаты вырастут на 7,5%.
Также будет увеличена фиксированная выплата, с 1 января она составит 8134 рубля, и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Он вырастет до 133,05 рубля.
Как и в прошлые годы, для удобства граждан индексация будет произведена автоматически, обращаться в Соцфонд не потребуется.
Напомним, страховая пенсия назначается по старости, по инвалидности либо по случаю потери кормильца.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии после индексации на 7,5% для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей.