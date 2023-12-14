11:50 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Доллар и евро по-прежнему дешевеют. Курсы валют на 14 декабря
На 14 декабря Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют.
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1 доллар США — 3,1660 белорусского рубля (снижение на 0,23% по отношению к курсу на 13 декабря).
1 евро — 3,4146 белорусского рубля (снижение на 0,32%).
100 российских рублей — 3,5217 белорусского рубля (рост на 0,30%).
10 китайских юаней — 4,3996 белорусского рубля (снижение на 0,42%).
10 польских злотых — 7,8856 белорусского рубля (снижение на 0,07%).
С курсами других валют подробнее можно ознакомиться по ссылке.