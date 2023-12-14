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10:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Семь высоток по 28 этажей воткнут в самый загруженный район Владивостока: москвичи купили землю

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ФедералПресс. Застройщик обнародовал свои планы по застройке территории бывшего парка «Фантазия» и рынка «Самоцвет» на Второй Речке. Там появится сразу семь башен по 28 этажей каждая.

Источник: Reuters

Сразу на 2490 квартир станет плотнее застройка одного из самых проблемных районов города — Второй Речки. Застройщик решил возвести семь высоток на площади 56,6 тысячи кв. метров. Цена, по информации Vl.ru, стартует от 185 тысяч рублей за «квадрат». Застройщик из Московской области будет работать в регионе впервые.

Проект высоток необычен: шесть башен будут спаренными — 26 и 28 этажей. Седьмая появилась в документации недавно — вместо многоуровневого паркинга. Она выполнена в виде лесенки — от 8 до 28 этажей.

Суммарно в районе, который достроится к 2028−2029 годам, сдадут почти 2500 квартир. В нем будет 1161 машиноместо, минимум по 2,2 млн рублей за каждое. Еще 162 места запланировано на улице для дневной парковки. Дворы сделают закрытыми, так что жильцы, которые не захотят покупать парковку или не найдут лишних денег на нее, будут вынуждены искать место для своих машин в округе.

Еще пара очевидных проблем, которые принесет такая высотная застройка квартала, — пробки и сети. С первыми ничего не поделать, а вот сети застройщик обещает заменить своими силами. Детсадов и школ для тысяч своих жителей строить никто не обещает, появится только частный детский сад на сто мест.

Дворы будут закрытыми не только от машин, но и от посторонних. За все неудобства застройщик вместе «Конкрит Джангл» обещают обустроить набережную.

Ранее сообщалось о том, что жители улиц Ладыгина и Нейбута записали обращение к Путину. Люди просят остановить точечную застройку микрорайона.

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