10:12 (мск), источник: ИА Башинформ
В минторге Башкирии назвали причины повышения цен на яйца
В минторге Башкирии назвали причины повышения цен на яйца.
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В министерстве торговли и услуг Башкирии прокомментировали повышение цен на куриные яйца.
Как сообщал накануне «Башинформ», спикер башкирского парламента Константин Толкачев поручил разобраться в причинах необоснованного роста цен на куриные яйца.
«Мы видим резкий рост цен на яйца, многократно превышающий уровень инфляции. За год стоимость куриных яиц в России в среднем выросла на 40%», — констатировал Толкачев и поручил профильному комитету Госсобрания совместно с представителями заинтересованных организаций и ведомств проанализировать причины роста цен.
Агентство «Башинформ» обратилось в минторг Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся сейчас на «яичном» рынке.
Повышение цен на куриные яйца наблюдается по всей стране, отметили информагентству в министерстве торговли и услуг региона. Это связано с ростом себестоимости производства пищевого яйца из-за подорожания кормов, энергоносителей, инкубационного материала, затрат на ремонт оборудования, логистики, дефицита кадров, а также расходов на препараты против птичьего гриппа. Свою роль также сыграли ослабление курса рубля и рост стоимости кредитных заимствований.
«По информации министерства сельского хозяйства РБ, основные производители яиц — АО “Птицефабрика Башкирская” с долей производства 68%, аграрное предприятие “Восход-СТ” и ООО “Нижнетатьинская птицефабрика”. После прекращения поставок птицефабрикой “Башкирская” предложение яйца на рынке республики снизилось, а чтобы кратно нарастить объемы производства остальными птицеводческими хозяйствами, требуется время: суточные цыплята кур-несушек начинают нестись через пять месяцев. Также ежегодно в октябре спрос на яйца начинает расти. В июле текущего года спрос на яйца в республике составил порядка 32,2 млн штук, в ноябре уже около 33,5 млн штук. Поэтому спрос удовлетворяется за счет объемов яиц, которые поставляют производители других регионов, к отпускной цене которых прибавляется стоимость перевозки», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе минторга Башкирии.
Между тем сейчас ограничение наценки до 10 процентов на куриное яйцо «первой цены» соблюдают торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит», сообщили в пресс-службе УФАС по Башкирии. В настоящее время территориальные управления антимонопольной службы России запросили у производителей яиц данные о формировании цен на этот продукт. Кроме того, ФАС России затребовала информацию о динамике цен на куриные яйца у 11 федеральных торговых сетей. Такие данные надзорным ведомством уже получены. Проводится анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен.
«Также ФАС России разработала и внесла в правительство законопроект, позволяющий пресекать действия хозяйствующих субъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров. Перечень таких товаров определит правительство РФ. Изменения будут носить временный характер. ФАС будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен и, в случае их выявления, выдавать предупреждение. Разработанный службой законопроект позволяет оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозяйствующих субъектов», — добавили в пресс-службе УФАС по Башкирии.