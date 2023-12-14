11:43 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Уникальные условия сотрудничества предложили фермерам Кубани супермаркеты
Для местны аграриев смягчили правила поставок продуктов в торговые сети.
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Сельхозпроизводители Краснодарского края будут поставлять свою продукцию в торговые сети по уникальным условиям. Теперь фермеры смогут осуществлять прямые поставки в гипермаркеты, для них уменьшат штрафные санкции и снизят отсрочку платежа и наценки. Об этом председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров рассказал РБК Краснодар (18+).
По новым условиям кубанские фермеры будут поставлять продукцию в «Магнит». Ассоциация «Народный фермер» уже веде переговоры с торговой сетью «Пятерочка».
Новые дружелюбные условия сотрудничества распространятся только на представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных как сельхозтоваропроизводители, у которых годовой оборот не превышает 800 млн руб., а численность сотрудников — не более 100 человек.