11:44 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области вырастут расходы на зарплаты врачам
Волгоградские депутаты планируют увеличить бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 141 млн рублей.
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Это позволит повысить качество предоставляемых медицинских услуг и зарплаты врачам.
Изменения в бюджете фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год рассмотрели на заседании комитета областной думы по охране здоровья. Его предложили увеличить на 141 млн рублей, что в результате составит более 38 млрд рублей. Дополнительные средства привлекут из Федерального фонда ОМС и регионального бюджета.
Изменения в бюджете фонда рассмотрели на заседании комитета областной думы по охране здоровья.
В Территориальном фонде ОМС зафиксировали дефицит в размере 60 млн рублей. Его помогут компенсировать сэкономленные в 2022 году средства самого фонда. Планируется, что бюджет фонда на 2024-й и 2025 годы останется без изменений, сообщили в пресс-службе Волгоградской областной думы.
Дополнительные средства фонда помогут увеличить зарплаты врачам Волгоградской области. По словам председателя комитета по охране здоровья Натальи Семеновой, благодаря поправкам повысится и качество медицинских услуг.