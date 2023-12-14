12:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Цены на яйца в Волгограде продолжают бить рекорды
Яйца за неделю в Волгограде подорожали на 9 рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Волгограде не удается сдержать стремительный рост цен на куриные яйца. Очередная неделя принесла новое подорожание. С 5 по 11 декабря стоимость яиц выросла на 8,11% или на 9,28 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. В среднем десяток оценивается в 123,73 рубля, однако во многих магазинах ценники куда выше.
Подорожали в городе и другие продукты. Капуста увеличилась в цене на 6,91%, морковь — на 7,44%, мороженая рыба — на 1,29%, пастеризованное молоко — на 2,06%, творог — на 2,12%, молочные сухие смеси для детей — на 2,7%, поваренная соль — на 3,44%, вермишель — на 3,31%, репчатый лук — на 2,55%, огурцы — на 2,21%, бананы — на 1,12%.
Подешевели в Волгограде охлажденные и мороженые куры на 1,08%, мясные и овощные консервы для детского питания — соответственно на 2,25% и 1,6%.