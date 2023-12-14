12:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Эксперт Юрий Корнюш назвал причины подорожания яиц в Ростовской области
Представитель Торгово-промышленной палаты Ростовской области пояснил, почему подорожали яйца.
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Куриные яйца в Ростовской области изменились в цене из-за нескольких факторов, в частности, из-за сокращения объемов производства и увеличения себестоимости продукции. Такое пояснение озвучил советник президента Торгово-промышленной палаты региона — эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш.
Среди причин можно назвать заболевание птицы. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что одна из причин сокращения поголовья и роста цен — развитие птичьего гриппа. В 2023 году было зафиксировано около 50 очагов инфекции. Об этом же говорят и в донском министерстве.
Собеседник «КП — Ростов-на-Дону» добавил при этом, что траты производителей на корма — «вопрос не сегодняшнего дня». Зерно дешевое, но биодобавки в основном импортные, и их стоимость привязана к курсу доллара.
Доля затрат на корма увеличилась на 19%. На 10% больше стали тратить на упаковку, ГСМ подорожали. Еще один момент — расходы на газ, свет, воду и другие коммунальные услуги. Общие производственные вложения, по разным оценкам, варьируются от 20 до 40%.
Эксперт отметил, что сейчас донской регион входит в шестерку территорий, считающихся основными производителями яйца в стране. За десять месяцев 2023 года производство составило 96,1% по сравнению с аналогичным периодом. Получили 1,3 млрд яиц, в 2022 году — 1,6 млрд. В Торгово-промышленной палате Ростовской области уверены, что дефицита яиц в регионе не ожидается.