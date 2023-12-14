13:20 (мск), источник: Om1.ru
Мэрия Омска закупит новые автомобили на 30 миллионов рублей
Планируется закупить 14 кроссоверов.
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На портале госзакупок объявлен аукцион на покупку 14 кроссоверов российской сборки. Общая сумма контракта чуть более 30 млн рублей, а стоимость каждой машины 2,1 млн рублей.
Автомобили должны быть не старше 2023 года, иметь двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также иметь круиз-контроль, усилитель руля, АБС, а также тонированные стёкла.
Один автомобиль в отличие от остальных должен иметь ещё и климат-контроль, датчики парковки, салон из кожзама. Этот автомобиль будет стоить 2,5 млн рублей.
Отметим, все машины должны быть белыми.