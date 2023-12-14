15:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Увеличен прожиточный минимум в Самарской области на 2024 год
В Самарской области установлен новый размер прожиточного минимума. Постановление регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.
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На 2024 год размер прожиточного минимума на душу населения Самарской области составит более 14,5 тыс. руб. Для трудоспособного населения региона показатель будет равен свыше 15,8 тыс. руб. Также для пенсионеров Самарской области размер прожиточного минимума будет равен около 12,5 тыс. руб., а для детей — почти 14,1 тыс. руб.
В текущем году показатель в регионе составил 13,5 тыс. руб. В сентябре размер прожиточного минимума на 2024 год на душу населения в Самарской области был установлен на уровне 14,3 тыс. руб. Но позже власти региона решили увеличить его еще на 200 ₽
Георгий Портнов.