В Молдове создана и начала свою работу Палата налоговых консультантов

Официальное открытие организации, которая будет работать под логотипом-лозунгом «Прозрачность и соблюдение налогового законодательства!», прошло в среду в ходе учредительной конференции. В ней приняли участие представители Минфина, Таможенной службы, Государственной налоговой службы, Национальной кассы социального страхования, других организаций, специализированных образовательных учреждений и медиа. Палата будет содействовать становлению профессии налогового консультанта, способствовать начальному, непрерывному и/или дополнительному обучению специалистов, проводить исследования и программы профессиональной политики в данной области, участвовать и проводить экспертизы в соответствии с действующей нормативной базой и т. д.
Председатель палаты Илья Невмержицкий в своем выступлении отметил, что в правилах налогового администрирования всегда есть несоответствия, что также связано с тем, что общество не вовлечено в процесс регулирования, непосредственно связанный с процессами налогового администрирования. «Палата будет соблюдать принцип равенства, законности и прозрачности. Не преследуя политических интересов, мы будем стремиться внести вклад в совершенствование нормативно-правовой базы», — отметил председатель CCF.
Экс-министр финансов Вероника Сирецяну, в качестве почетного члена CCF подчеркнула, что о создании в Молдове этой организации, аналог которой есть в Румынии, она мечтала более 10 лет. «У нас много бизнес-ассоциаций, профессиональных ассоциаций, но не было специализированной для тех, кто работает в налоговой сфере. Более того, в дискуссиях между ассоциациями и органами госвласти акцент чаще всего делается на политике, в данном случае в налоговой сфере, но не упоминаются процедуры налогового администрирования. Я уверена, что CCF удастся возобновить и оживить сотрудничество по налоговым процедурам с соответствующими органами власти», — сказала бывший министр финансов. Основатель и председатель совета директоров CCF Сергей Селевестру рассказал, что идея создания палаты возникла спонтанно и новую структуру основали 5 бывших сотрудников Государственной налоговой службы, имеющими более чем 13-летний опыт работы в различных структурах национального налогового органа.
В свою очередь госсекретарь Минфина Ольга Голбан подчеркнула, что «перед CCF стоит задача выстроить на баррикадах команду людей, которые будут вести диалог с обществом, чтобы поддержать власти в налоговом просвещении». «Мы уверены, что CCF будет генерировать конструктивную критику. Я надеюсь, что вместе мы добьемся хороших результатов, в частности, в реализацию стратегий страны в области налогообложения в процессе приведения его в соответствие с директивами Евросоюза», — сказала Ольга Голбан.