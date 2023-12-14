С пенсионеров перестанут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Вопрос о повышении тарифов, превышающем рост пенсий, прозвучал от жителя Новосибирской области. Путин пообещал «обязательно разобраться» с тарифами на ЖКХ в регионе. Также он назвал неправильной ситуацию, когда за «примитивную услугу» надо платить комиссию банку.
— Решение только что принято. Комиссия уплачиваться пенсионерами не будет, — констатировал президент.
Владимир Путин также отметил, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно, при этом опережающим темпом должны расти доходы граждан.
Добавим, многие южноуральцы жалуются, что цены на коммунальные услуги ежегодно растут. Но мало кто знает, что за оплату услуг ЖКХ во многих случаях можно получить компенсацию. Кто имеет на это право и куда подать документы, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Уже известно, что с 1 января 2024 года поднимут цены за капремонт.
Также жителям Челябинской области рассказали, как можно сэкономить деньги при оплате долгов за вывоз мусора.