20:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В «Узбекистон темир йуллари» утвержден новый руководящий состав
Назначены председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари», его заместители и главный инженер.
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В руководстве АО «Узбекистон темир йуллари» произошли кадровые перестановки. .На должность председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» назначен Нарзуллаев Зуфар Гиясович.
Рахметова Хикматуллу Нарзуллаевича назначили на должность первого заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» по вопросам трансформации, цифровизации и финансов.
На должность заместителя председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» по транспорту и логистике назначен Камилджанов Абдумалик Абдувахитович.
Ризаев Элёр Абдумаликович стал заместителем председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» по ремонту и строительству железнодорожных объектов.
Кроме того, назначен главный инженер АО «Узбекистон темир йуллари». Им стал Хасилов Хуснутдин Нуриддинович.