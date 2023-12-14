16:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Яйца и огурцы снова подорожали в Воронежской области
Рост цен на огурцы составил почти 15 процентов за неделю.
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Сегодня, 14 декабря, Воронежстат сообщил об очередном резком повышении цен на продукты питания за минувшую неделю.
Значительнее всего подорожали свежие огурцы. Килограмм сейчас стоит 180,6 рубля (рост составил 14,8%). На 6% выросла в цене морковь — до 31,07 рубля за кг. В свою очередь продолжают дорожать куриные яйца (уже третью неделю кряду). Сейчас десяток стоит 120,4 рубля (+5,8%).
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, антимонопольщики проверят воронежские птицефабрики из-за роста цен на яйца. Также управление ФАС собирает информацию для последующего анализа цепочки формирования ценообразования на рынке топлива — от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.