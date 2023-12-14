16:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Петербурге составила 6,4 тысячи рублей
В эту сумму входит покупка продуктов на месяц.
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В ассоциации «Руспродсоюз» подсчитали, во сколько петербуржцам обходится минимальная продуктовая корзина на месяц. Оказалось, что одному человеку для этого достаточно потратить чуть более 6,4 тысячи рублей. При этом рацион будет не скудным, ведь «внутрь» такой корзины входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, крупы, овощи, хлеб, мука и сахар.
— В целом по России стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека в ноябре 2023 года выросла на 5,3% в сравнении с ноябрем прошлого года и составила 5,8 тысячи рублей, — добавили в Telegram-канале ассоциации.
Получается, что в Северной столице минимальный набор продуктов обходится дороже, чем в среднем по России. Однако ее стоимость в городе не самая большая в стране. Самую значительную сумму придется выложить на Чукотке — свыше 15,1 тысячи рублей. А самая дешевая продуктовая корзина оказалась в Белгородской области и Мордовии — 4,7 тысячи рублей.