В Республике Крым готовы к внедрению передовых банковских технологий

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико в ходе посещения Офиса Сбербанка в Москве. Продукты, которые предлагает Сбер, а это в первую очередь, современные технологии, в том числе и в области кибербезопасности, актуальны для Республики Крым. Мы надеемся, что в ближайшее время они начнут активно внедряться у нас и обеспечат безопасность крымчан, своих клиентов, — сообщила Ирина Кивико.
В ходе визита вице-премьер ознакомилась с лучшими практиками работы банка, состоялась встреча с вице-президентом — директором Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаилом Чачиным. Обсуждались вопросы сотрудничества и применения современных технологий в транспортной сфере, туризме, использовании искусственного интеллекта.
В целом наблюдается высокий спрос в десятках направлений бизнеса в Республике Крым. Это и недвижимость, и туризм, и АПК, и торговля.