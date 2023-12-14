Главное
Итоги года с президентом
16:18 (мск), источник: КрымPress

В Республике Крым готовы к внедрению передовых банковских технологий

Современные банковские технологии, в том числе в области кибербезопасности, чрезвычайно интересны и актуальны для Республики Крым и заслуживают внимания.

Источник: КрымPress

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико в ходе посещения Офиса Сбербанка в Москве. Продукты, которые предлагает Сбер, а это в первую очередь, современные технологии, в том числе и в области кибербезопасности, актуальны для Республики Крым. Мы надеемся, что в ближайшее время они начнут активно внедряться у нас и обеспечат безопасность крымчан, своих клиентов, — сообщила Ирина Кивико.

В ходе визита вице-премьер ознакомилась с лучшими практиками работы банка, состоялась встреча с вице-президентом — директором Департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаилом Чачиным. Обсуждались вопросы сотрудничества и применения современных технологий в транспортной сфере, туризме, использовании искусственного интеллекта.

В целом наблюдается высокий спрос в десятках направлений бизнеса в Республике Крым. Это и недвижимость, и туризм, и АПК, и торговля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Коронавирус в Крыму. Последние новости
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика