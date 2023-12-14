Появятся ли на Среднем Урале импортные яйца: отвечает эксперт

«Возможность и опыт импортеров Свердловской области настолько велик, что мы ввозим более серьезную продукцию, чем куриные яйца. Поэтому, если рынок потребует серьезного, последовательного импорта, если это будет не разовая вспышка, то в области есть и импортеры, и инфраструктура», — сказал Беседин корреспонденту «ФедералПресс».
При этом эксперт отметил, что российский агропромышленный комплекс сделал рывок в производстве яиц и мяса птицы. Свердловская область здесь точно не отстает от среднероссийских показателей, а по многим их превышает, заверил Беседин, подчеркнув, что пока не исчерпаны меры господдержки этого направления сельхозпроизводства.
«ФедералПресс» напоминает, что президент Владимир Путин назвал одной из причин роста цен на яйца отсутствие импорта. По его словам, их могут ввозить из Белоруссии и Турции.