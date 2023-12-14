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16:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Появятся ли на Среднем Урале импортные яйца: отвечает эксперт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря, ФедералПресс. Свердловские предприятия в случае необходимости могут ввозить куриные яйца из-за границы, но пока предпосылок для длительного импорта нет. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Возможность и опыт импортеров Свердловской области настолько велик, что мы ввозим более серьезную продукцию, чем куриные яйца. Поэтому, если рынок потребует серьезного, последовательного импорта, если это будет не разовая вспышка, то в области есть и импортеры, и инфраструктура», — сказал Беседин корреспонденту «ФедералПресс».

При этом эксперт отметил, что российский агропромышленный комплекс сделал рывок в производстве яиц и мяса птицы. Свердловская область здесь точно не отстает от среднероссийских показателей, а по многим их превышает, заверил Беседин, подчеркнув, что пока не исчерпаны меры господдержки этого направления сельхозпроизводства.

«Поэтому я думаю, что всерьез задумываться о каком-то длительном экспорте яйца не приходится. Но если придется, это вполне осуществимо».

заключил Беседин

«ФедералПресс» напоминает, что президент Владимир Путин назвал одной из причин роста цен на яйца отсутствие импорта. По его словам, их могут ввозить из Белоруссии и Турции.

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