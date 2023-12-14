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16:41 (мск), источник: Реальное время

АСВ направит еще миллиард рублей на расчеты с кредиторами «Татфондбанка»

В результате новых выплат будут удовлетворены порядка 61% требований клиентов банка.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделит кредиторам обанкротившегося «Татфондбанка» еще 1,07 млрд рублей. Выплаты начнутся 22 декабря 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе государственной корпорации, в результате новых выплат будут удовлетворены порядка 61% требований от общей суммы долговых обязательств.

Увеличение процента стало возможным за счет поступлений в конкурсную массу банка денег, полученных в результате реализации имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.

В сентябре на аналогичные цели АСВ направило 1,45 млрд рублей. К тому моменту уровень удовлетворения требований кредиторов первой очереди составлял 59,48%.

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