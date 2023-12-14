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18:55 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининградской области стабилизировались цены на бензин

58,01 рубля — на такой отметке сложилась средняя потребительская цена автомобильного бензина в Калининградской области на 11 декабря.

Источник: Бизнес-Калининград

Дизельное топливо продавалось в региона за 63,29 рубля за литр.

На АЗС средние цены на бензин марки АИ-92 сложились на уровне 53,86 рубля за литр, марки АИ-95 — 57,09 рубля, а марки АИ-98 — 69,25 рубля. Таким образом относительно цен на 4 декабря существенных изменений не произошло.

К примеру, в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 49,15 до 50,90 рубля, марки АИ-95 — от 54,25 до 58,49 рубля, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,50 до 50,94 рубля, марки АИ-95 — от 53,60 до 56,52 рубля, марки АИ-98 и выше — от 67,74 до 70,49 рубля за литр.

Соответствующие данные приводит Росстат.

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В Калининградской области стабилизировались цены на бензин
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