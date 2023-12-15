00:20 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси снизил курс доллара на 15 декабря 2023 перед выходными
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 15 декабря 2023, пятницу.
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Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 15 декабря 2023, пятницу, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1550 рубля, 1 евро — 3,4394 BYN, 100 российских рублей — 3,5223 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 14 декабря 2023, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,1660 рубля, 1 евро — 3,4146 BYN, 100 российских рублей — 3,5217 белорусского рубля. Таким образом курс доллара на 15 декабря 2023 опять снизился, а курс российского рубля продолжает расти. Подрос и курс евро.