До 400 рублей и «без увольнений за виновные действия». Назвали 10 вакансий с самой низкой зарплатой в Беларуси в декабре 2023

Узнали, сколько можно заработать в Беларуси на подработке в декабре 2023 года — вот 10 вакансий с самыми низкими зарплатами в Беларуси. Для этого, равно как и в ноябре, обратимся к данным Общереспубликанского банка вакансий, рассматриваем при этом только те из них, которые подразумевают, что работать нужно не меньше, чем на 0,25 ставки. Больше — можно, меньше — нет. Итак, декабрьский топ зарплат на подработку выглядит так.
Первое место: вакансия от Сморгонского социально-педагогического центра, требуется там медсестра-диетолог с, как минимум, средним специальным образованием. Занятость — те самые четверть ставки, зарплата в месяц может разниться: от 64,98 до 140,56 рубля. Плюс, как сказано в объявлении, есть надбавка, премия по итогам работы за месяц.
Следующее зарплатное предложение: от 80 до 90 рублей в месяц на 0,25 ставки. Столько предлагают вахтеру в Брониславской базовой школе, которая находится в Житковичском районе Гомельской области. Вакансия появилась в банке буквально недавно, от кандидатов — только общее среднее образование.
В пункт скупки драгметаллов в Гомеле требуется товаровед на 0,25 ставки. Работодатель — гомельское ПО «Кристалл» — в объявлении указывает, что хотел бы видеть работником специалиста с высшим образованием, опытом работы от 3 лет. Зарплата — 111 рублей 60 копеек. К слову, работников на такую подработку на предприятии требуется сразу двое.
Уже второй месяц подряд «Торговый дом “Лагуна” для работы в своем филиале в Бобруйске ищет дворника. Требования остаются неизменными: отсутствие негативных записей в трудовой книжке и дисциплинированность. Зарплата — 120−130 рублей в месяц. Занятость — искомые 0,25 ставки.
Ясли-сад № 2 города Толочина в банке вакансии разместил объявление о поиске на четверть ставки педагога дополнительного образования. Никаких особых требований, кроме среднего образования, в объявлении не указали, а вот уровень зарплаты отметили: 120−150 рублей ежемесячно.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений на 0,25 ставки нужен в налоговую инспекцию по Костюковичскому району. Зарплата от 120 до 160 рублей.
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие «Водоканал Минского района», которое расположено в Боровлянах под Минском, открыло (на 0,25 ставки) вакансию инструктора-методиста по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. Соискатель должен иметь высшее образование, зарплата: 125 рублей.
Грузчик нужен на центральный рынок Могилева. В требованиях — общее базовое образованием плюс «без увольнений за виновные действия». Подработка 0,25 ставки, рабочие дни — все, кроме понедельника. Заработок — от 125 до 193 рублей.
Садоводческое товарищество «Свитанак-Перхурово», которое находится в Дзержинском районе под Минском, на 0,25 ставки по режиму гибкого рабочего времени ищет электрика с высшим образованием. Зарплата 132 рубля 56 копеек.
В Климовичском РайЦГЭ, который находится в агрогородке Тимоново Могилевской области, есть вакантные четверть ставки помощника врача-гигиениста. Вакансию разместили совсем недавно, требуется специалист с высшим образованием и знанием ПК. Зарплата — от 135,5 до 400 рублей ежемесячно.