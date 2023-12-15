05:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Компания главы совета директоров ИНК Николая Буйнова займется VIP-туризмом на Байкале
Продажи туров планируют начать весной 2024 года.
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ИК «Верхняя Ангара», владельцем которой является председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов, учредила фирму «Нуур 1642», которая займется организацией индивидуальных путешествий по Байкалу. Планируется, что продажи туров начнутся весной следующего года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как подчеркнул представитель бизнесмена в беседе с «Ведомостями», турагенство является личным проектом Николая Буйнова.
Напомним, что основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов вошел в ТОП-50 бизнесменов с наибольшими доходами от дивидендов по версии журнала Forbes (16+). Он занял 45 место рейтинга. Его доход от дивидендов за 2019−2021 годы оценивается в 18,1 млрд рублей.