08:40 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Власти объяснили рост тарифов ЖКХ в Новосибирске после жалобы Путину
Жители Новосибирской области пожаловались Президенту РФ на слишком высокий рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области.
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Об этом они сообщили во время прямо линии с Владимиром Путиным 14 декабря.
В правительстве региона, по данным РИА «Новости», ответили, что одновременно планируется увеличить зарплаты бюджетникам и траты на меры социальной поддержки населения.
По словам представителя администрации региона Сергея Нешумова, с 1 июня 2024 года тарифы в Новосибирской области, в среднем, будут увеличены на 9,5%, в соответствии с инфляцией. Пенсии в последнее время индексировались три раза и выросли на 23%, а зарплата бюджетников региона была увеличена на 16%.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Новосибирский пенсионер попросил Путина разобраться с ростом тарифов ЖКХ.