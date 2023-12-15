09:09 (мск), источник: Ura.ru
Япония ввела санкции на экспорт против УзГА
Япония вводит запрет на экспорт против Уральского завода гражданской авиации (УзГА). Об этом сообщает министерство экономики страны.
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«Токио вводит экспортные ограничения против Уральского завода гражданской авиации», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали ЦНИИ «Буревестник», «Электроприбор» и Восточная верфь.
Уральский завод гражданской авиации считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов.
Ранее URA.RU писало, что под санкции США попали концерн «Уралвагонзавод» и его гендиректор Александра Потапова. Предприятие является поставщиком техники для Минобороны РФ. Оно выпускает танки в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата».