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08:47 (мск), источник: МК.RU Иркутск

А где же яйца? Терпение, спокойствие, сейчас они появятся!

Одним из животрепещущих вопросов, который интересует всю Россию, на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 14 декабря стал вопрос подорожания яиц куриных обыкновенных. Президент сказал, что над ситуацией надо поработать и она исправится, особенно когда вырастет производство. Ну, и импорт пойдёт.

Источник: Freepik

Однако уже на утро следующего дня телеграм-канал Brief опубликовал данные агентства «Верстка», которая через свои каналы и данные таможенной статистики определила, что российские птицефабрики отправляют на экспорт огромные партии куриных яиц — на миллионы долларов.

И на первом месте стоит птицефабрика из Приангарья, крупнейший производитель яиц в регионе — СХАО «Белореченское». Принадлежащая, между прочим, семье депутата Заксобрания. Точнее, его деду и отцу — Гавриилу и Сергею Франтенко. Кстати, Гавриил Франтенко тоже в своё время был депутатом ЗС — с 1996 по 2008 год. По данным Brief, «Белореченское» за 2023 год экспортировало яиц на 25,8 миллиона долларов.

И ещё раз, кстати: СХАО «Белореченское» получает субсидии из бюджета. В 2023 году только на изготовление молочной продукции компании выделили более 241 миллиона рублей.

Пока иркутские телеграм-каналы ведут спор о яйцах, в СХАО «Белореченское» почему-то никто не берёт трубки… При этом ни Степан Сергеевич, ни его родственники ситуацию пока не прокомментировали.

Подождём.

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