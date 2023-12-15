А где же яйца? Терпение, спокойствие, сейчас они появятся!

Однако уже на утро следующего дня телеграм-канал Brief опубликовал данные агентства «Верстка», которая через свои каналы и данные таможенной статистики определила, что российские птицефабрики отправляют на экспорт огромные партии куриных яиц — на миллионы долларов.
И на первом месте стоит птицефабрика из Приангарья, крупнейший производитель яиц в регионе — СХАО «Белореченское». Принадлежащая, между прочим, семье депутата Заксобрания. Точнее, его деду и отцу — Гавриилу и Сергею Франтенко. Кстати, Гавриил Франтенко тоже в своё время был депутатом ЗС — с 1996 по 2008 год. По данным Brief, «Белореченское» за 2023 год экспортировало яиц на 25,8 миллиона долларов.
И ещё раз, кстати: СХАО «Белореченское» получает субсидии из бюджета. В 2023 году только на изготовление молочной продукции компании выделили более 241 миллиона рублей.
Пока иркутские телеграм-каналы ведут спор о яйцах, в СХАО «Белореченское» почему-то никто не берёт трубки… При этом ни Степан Сергеевич, ни его родственники ситуацию пока не прокомментировали.