08:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Таможенники выявили более 8 тысяч подделок в магазинах Иркутской области
Чаще всего в торговых точках встречались контрафактная одежда и обувь, продукты питания и табачные изделия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Иркутские таможенники выявили более 8 тысяч единиц контрафактных изделий, около 400 кг санкционной продукции и свыше 6 тысяч пачек немаркированных сигарет в регионе с начала 2023 года. Нелегальные товары изъяли из оборота. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.
Чаще всего среди контрафактной продукции, незаконно маркированной торговыми знаками, встречались одежда и обувь, продукты питания, табачные изделия. Правоохранительные органы возбудили три уголовных дела и 42 дела об административных правонарушениях.
Также во время проверки таможенники выявили 380 кг «санкционных» сыров из Голландии, Испании, Польши, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Нидерландов, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. Кроме того, обнаружены нелегальные сигареты европейского, белорусского и российского производства без акцизных марок и обязательной маркировки.
«Без маркировки товар может представлять опасность для потребителя. Продажа товаров из перечня, требующего обязательной маркировки, без соответствующего кода, может повлечь за собой штрафы и конфискацию товара для должностных лиц и бизнеса. В настоящее время в России функционирует единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров под названием “Честный знак”. Основная цель этой системы состоит в сокращении распространения нелегальной продукции: контрафакта, фальсификата, контрабанды», — отметила заместитель начальника Иркутской таможни — начальник службы Надежда Недорезова.
Напомним, что компенсацию взыскали с продавца трусов с персонажем из «Свинки Пеппы» в Приангарье. Апелляционная инстанция встала на сторону компании.