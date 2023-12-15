В Приангарье проверят соблюдение правил торговли пиротехнической продукцией

Об этом сообщила первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Наталья Дроздова.
Для жителей региона в этот период будет работать горячая линия. По телефону 8 (3952) 24−38−14 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области будут принимать звонки от населения по фактам реализации пиротехнической продукции в местах несанкционированной торговли.
Мэрам муниципальных образований рекомендовано организовать работу по пресечению торговли пиротехникой в неустановленных местах, провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, реализующих салюты, фейерверки, петарды, хлопушки, бенгальские огни и подобную продукцию, о недопустимости нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли.
Итоги подведут в конце января 2024 года, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Напомним, что в рамках проведения месячника в 2022 году было возбуждено семь дел об административных правонарушениях по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Всего из оборота изъято 332 единицы пиротехнических изделий.