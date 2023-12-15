Какие мобильные переводы не должны проверять в Казахстане

Предприниматели Казахстана должны принимать оплату за свои товары и услуги с применением контрольно-кассовой машины (ККМ), а безналичные расчеты проводятся с обязательной выдачей чека. Поэтому прием платежей обычными мобильными переводами на счет физического лица является незаконным. Такие доходы не фиксируются чеками, ККМ, а значит, как правило, не отражаются в налоговой отчетности, что создает теневую экономику. В связи с этим в Казахстане начали поэтапно проверять мобильные переводы, поступающие на счета физических лиц.
Проверка проводится в отношении казахстанцев, которые вошли в систему всеобщего декларирования доходов. То есть в уходящем году это были госслужащие, а в 2024 году будут работники госучереждений и квазигосударственного сектора. Индивидуальных предпринимателей и руководителей юрлиц, которые только начнут сдавать входные декларации, это коснется в 2025 году, а всех казахстанцев — в 2026.
Отметим, что проверяют только получателей мобильных переводов, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Банки должны передавать органам госдоходов ИИН только таких физлиц. При этом не передается информация о размерах транзакций, отправителях переводов и так далее. Согласно закону, таким признаком является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. То есть банки могут передать в органы госдоходов информацию о казахстанце, который каждый месяц получал мобильные переводы на счет физического лица от ста и более разных отправителей, и таких месяцев было минимум три подряд.
Мы попробовали разобрать ситуации, в которых даже самые частые переводы, не относящиеся к предпринимательской деятельности, не должны подвергнуться проверке.
Какие мобильные переводы не должны проверять
В связи с новым законом опасения, в частности, возникли у родительских комитетов, которые собирают деньги на разные мероприятия и праздники. Например, если в классе 30 учеников, и родители всех из них каждый месяц переводят деньги председателям родкомов, то такие мобильные переводы не имеют признаков предпринимательской деятельности, потому что отправителями являются не сто разных лиц. Некоторые казахстанцы также могут принимать подарки в виде денежных переводов, например, на свадьбу или юбилей. Даже если им отправят деньги сто и более лиц, то такие праздники, как правило, проводятся максимум раз год. Поэтому, если юбиляр или представитель молодой семьи получил за день мобильные переводы от большого количества отправителей, то они тоже не будут проверяться, потому что деньги не поступали каждый из трех последовательных месяцев подряд.
Ну и возьмем бытовой случай. Маме или супруге, которая является домохозяйкой, члены семьи по несколько раз в день переводят деньги на повседневные траты. В результате она может в течение каждого из трех последовательных месяцев получать по сто и более мобильных переводов. Но и в этом случае они не будут иметь признаков предпринимательской деятельности и проверяться, потому что деньги домохозяйке будет переводить не сто разных лиц, а лишь несколько. Но никто не исключает, что в какой-то период у отдельного физического лица все-таки могут быть выявлены эти признаки. Например, сотрудник компании будет несколько месяцев подряд собирать деньги от ста и более своих коллег.
Как отмечают в Министерстве финансов РК, после проверки и подтверждения отсутствия у него скрытой предпринимательской деятельности все вопросы к такому получателю должны отпасть.