08:31 (мск), источник: РИА Новости
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца
Травников объяснил рост цен на яйца желанием производителей заработать.
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НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что рост цен на яйца и мясо курицы в регионе связан с желанием производителей дополнительно заработать, он не против, если на ситуацию «пристально» посмотрит управление Федеральной антимонопольной службы и прокуратура. Об этом сообщается в Telegram-канале областного правительства.
В сообщении облправительства отмечается, что в пятницу оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области под председательством губернатора Травникова рассмотрел вопросы ценообразования на ряд товарных групп, в том числе на куриное мясо и яйцо, а также топливо.
«Что касается топлива, ситуация с ростом цен в регионе полностью стабилизирована. Продукция же птицефабрик за последнюю неделю выросла в стоимости на 4%, а по сравнению с уровнем цен в декабре прошлого года удорожание оценивается в 36%. Это при том, что на остальные группы продовольственных товаров цены не повышаются, а, например, так называемый борщевой набор и вовсе дешевеет».
При этом, как отмечают власти, мониторинг показал, что повышение стоимости яиц и куриного мяса не связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей: на ситуацию повлиял рост отпускных цен.
«Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. Это не объясняет настолько высокий рост цен, это нетипично. Мы понимаем, и президент вчера четко сказал, с чем это связано — это рыночная конъюнктура. Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объёме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета. Я буду совершенно не против, если УФАС и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию», — приводятся в сообщении слова Травникова.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца «будет улучшаться», она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.