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09:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Автозавод в Миассе попал под санкции Японии

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря, ФедералПресс. Япония ввела санкции на экспорт в отношении миасского автозавода «Урал». Об этом рассказали 15 декабря в МИДе России.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Токио вводит экспортные ограничения против автозавода “Урал”, Миасс, Челябинская область», — сказано в документе на сайте японского ведомства.

Под санкции попали также заводы из Кургана, предприятия из Екатеринбурга, Воронежа и других городов страны.

Автозавод «Урал» является одним из лидеров российского машиностроения. Предприятие выпускает полноприводные и неполноприводные грузовые автомобили, а также шасси различных колесных формул.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что всего в списке находится уже 494 компании и организации из России, в отношении которых Япония ввела запрет на экспорт.

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