10:12 (мск), источник: МК.RU Крым
Аксенов: на ремонт дорог Крыма выделили 5 млрд рублей дополнительно
После решения Владимира Путина на ремонт муниципальных дорог в Крыму выделили дополнительные средства.
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Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в интервью «КоммерсантЪ-Кубань». По его информации, 5 млрд рублей дополнительно было выделено на ремонт дорог в муниципалитетах Крыма в 2023 году.
К 2024 году доля дорог в нормативном состоянии в Республике Крым должна превысить 46%.