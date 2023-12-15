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10:12 (мск), источник: МК.RU Крым

Аксенов: на ремонт дорог Крыма выделили 5 млрд рублей дополнительно

После решения Владимира Путина на ремонт муниципальных дорог в Крыму выделили дополнительные средства.

Источник: МК.RU Крым

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в интервью «КоммерсантЪ-Кубань». По его информации, 5 млрд рублей дополнительно было выделено на ремонт дорог в муниципалитетах Крыма в 2023 году.

К 2024 году доля дорог в нормативном состоянии в Республике Крым должна превысить 46%.

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