10:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте подешевели некоторые продукты питания
Эксперты проанализировали цены в крупных супермаркетах столицы.
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В текущем месяце эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) провели мониторинг цен на продовольственную продукцию по 21 позиции в крупнейших сетях супермаркетов Ташкента.
Результаты показали, что по 8 позициям минимальные цены снизились в сравнении с предыдущим месяцем. Так, на 22% подешевела капуста белокочанная, на 15,6% рис, морковь красная — 10%, подсолнечное масло — 7,4%, репчатый лук (желтый) — 6,8%, маргарин — 6,6%, лимон — 5,6%, свекла столовая — 5,1%.
Отмечается, что цены по 4 позициям выросли, особенно заметен рост стоимости помидоров и огурцов. Подорожание эксперты связывают с сезонностью.
По 9 позициям минимальные цены остались без изменений. Среди них гречка, молоко, мука пшеничная и прочее.