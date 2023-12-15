10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Цены упали за одну ночь? В Краснодаре стоимость яиц снизилась после обращения к Путину
На рынках Краснодара снизились цены на продукты после обращения к Путину.
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Жительница Краснодара Ирина Акопова во время «Прямой линии» задала Владимиру Путину вопрос про цены на продукты. Она пожаловалась, что люди в крае не миллионеры и попросила президента повлиять на безумный скачек стоимости яиц и курицы.
«У нас десяток яиц стоит от 180 рублей до 220. Куриная грудка раньше стоила 165 рублей, сейчас — 350. Крылышки были 165 рублей, сегодня 250. Владимир Владимирович, пожалейте пенсионеров, наведите порядок, не к кому обратиться. Я вам очень благодарна и надеюсь на вас», — рассказала в видеообращении жительница Краснодара.
Президент России принес свои извинения за рост цен на продукты и заявил, что он произошел из-за сбоя в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения. Также не успели вовремя среагировать, в результате чего вовремя не был открыт импорт.
«Решение принято на днях. Поэтому приношу свои извинения на этот счет. Ситуация должна наладиться в ближайшее время», — заявил Владимир Путин.
Ситуация и правда изменилась очень быстро. После обращения к президенту РФ на краснодарском рынке упали цены на яйца и куриные крылышки.
«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке опустили цены на яйца, подешевели и крылышки. Так, на рынке в Пашковке десяток яиц стоил 220 рублей, теперь — 180 рублей», — рассказала «РИА новости» Ирина Акопова.
Помимо этого, Ирине позвонили власти Карасунского округа. По словам женщины, прокурор лично предложил ей вместе пройтись по магазинам и показать цены на продукты.