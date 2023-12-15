10:31 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Турецкая авиакомпания начинает полеты из Стамбула в Минск
Ожидается, что время в пути составит 3 часа 45 минут. Билеты в продаже на официальном сайте авиакомпании.
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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines начинает регулярные полеты по маршруту Стамбул — Минск — Стамбул. Старт полетной программы планируется на 22 декабря нынешнего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Ожидается, что время в пути составит 3 часа 45 минут. Билеты в продаже на официальном сайте авиакомпании.
Southwind Airlines — новый партнер Национального аэропорта Минск. Авиакомпания впервые приходит на белорусский рынок. В регулярной маршрутной сети авиаперевозчика Минск станет первым международным направлением из Стамбула.
Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines базируется в аэропорту Антальи. Авиакомпания создана в 2022 году. Это самый молодой участник турецкого рынка гражданских перевозок, добавили в пресс-службе.