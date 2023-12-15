«Дочка» «Росатома» отрицает упреждающий запрет на поставки урана в США

«Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений в адрес своих зарубежных заказчиков», — заявили «Ъ» в компании.
В Tenex подчеркнули, что всегда выполняли в полном объеме контрактные обязательства и намерены делать это и впредь. «Мы высоко ценим доверие наших зарубежных заказчиков и рассматриваем как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними», — заверили в Tenex.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что российский экспортер урановой продукции АО «Техснабэкспорт» (Tenex) уведомило клиентов из США о вероятном запрете Россией экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный закон, принятый американскими властями 11 декабря. При этом агентство отмечало, что решение пока не принято властями.
По данным агентства, уведомления получили электрические компании Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp. и Dominion Energy Inc.
США в 2022 году снизили покупку уранового сырья из России на 24% год к году, до 4,78 млн фунтов U3O8-эквивалента. Цены на уран в 2022 году выросли до максимума с 2016 года, после чего американские потребители снизили закупки на 13%.