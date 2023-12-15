Стало известно, кого освободят от комиссии при оплате ЖКХ

Депутаты Госдумы одобрили законопроект об отмене банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Отмечается, что ранее депутаты планировали полностью отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ, но после долгих споров и давления со стороны банков законопроект изменили. Теперь от комиссии освободят лишь льготные категории граждан, точный список составит кабинет министров в ближайшее время.
Предполагается, что это будут пенсионеры, малоимущие граждане, ветераны боевых действий, инвалиды, а также категории граждан, которые получают компенсацию за оплату жилья из федерального бюджета.
Комиссию запретить брать не только банкам, но и платежным агентам. Законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что с пенсионеров не будут брать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг.