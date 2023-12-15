Стало известно, кого освободят от комиссии при оплате ЖКХ

Отмечается, что ранее депутаты планировали полностью отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ, но после долгих споров и давления со стороны банков законопроект изменили. Теперь от комиссии освободят лишь льготные категории граждан, точный список составит кабинет министров в ближайшее время.