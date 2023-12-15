Виталий Хоценко взял под контроль цены в омских магазинах

Цены в омских магазинах под контроль взял губернатор Омской области Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Вижу и обращения от жителей по поводу подорожания некоторых видов продуктов. Поэтому поставил задачу региональному министерству экономики совместно с Народным фронтом и Федеральной антимонопольной службой провести мероприятия по мониторингу цен с целью реагирования на необоснованное повышение цен на продукты питания и недопущению нарушения прав потребителей, — написал глава региона.
Напомним, что вопрос подорожания продуктов питания подняли россияне в рамках пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря. Глава страны пообещал, что займется проработкой вопроса и оценит справедливость ценообразования.