Виталий Хоценко взял под контроль цены в омских магазинах

— Вижу и обращения от жителей по поводу подорожания некоторых видов продуктов. Поэтому поставил задачу региональному министерству экономики совместно с Народным фронтом и Федеральной антимонопольной службой провести мероприятия по мониторингу цен с целью реагирования на необоснованное повышение цен на продукты питания и недопущению нарушения прав потребителей, — написал глава региона.