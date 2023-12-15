В Ташкенте завершилось строительство двух новых станций надземного метро

По данным пресс-службы столичного метрополитена, завершены работы на двух новых станциях метро «Турон» (13-я станция) и «Кипчок» (14-я станция), строящихся от квартала Строителей до Сергелийского района. Строительство данных станций осуществлялось в рамках II этапа надземной кольцевой дороги Ташкентского метрополитена.